Ziemlich traurige Nachrichten aus der Filmbranche: Richard Williams war einer der bekanntesten Trickfilmer. Seinen absoluten Durchbruch feierte der gebürtige Kanadier mit dem zum Teil animierten Film "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" – für den er sogar einen Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" erhielt. Erst vor Kurzem dann die bedauerliche News: Richard ist im Alter von 86 Jahren gestorben!

Dies bestätigte jetzt seine Familie gegenüber The Guardian. "Der 86-jährige, dreifache Oscar- und dreifache Bafta-Gewinner, der in Toronto, Kanada, geboren wurde und in den 1950er Jahren nach Großbritannien zog, starb am Freitag in seinem Haus in Bristol", hieß es in dem Statement. Richard hatte Krebs – doch die genauen Umstände sind noch nicht bekannt.

Der beliebte Zeichentrickanimator hinterlässt sechs Kinder aus verschiedenen Ehen. Zuletzt lebte der 86-Jährige mit seiner vierten Frau Imogen Sutton in Bristol. Wie seine Tochter Natasha Sutton Williams erklärte, habe ihr Vater bis zum Tag seines Todes Filme produziert und animiert.

Getty Images Richard Williams, Regisseur

United Archives GmbH Filmszene aus "Roger Rabbit"

Getty Images Richard Williams im September 2016



