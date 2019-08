Sylvester Stallone (73) hat mit Ehefrau Nummer drei einen echten Volltreffer gelandet. Die ersten beiden Ehen mit Sasha Czack und Brigitte Nielsen (56) hatten leider nicht lange gehalten. Dafür ist der Filmemacher seit 1997 mit dem Ex-Model Jennifer Flavin (51) glücklich. Das Paar hat drei bildhübsche Töchter. Eine von ihnen, Sistine Stallone (21), feierte nun sogar ihr Kinodebüt. Da ließ es sich die Familie nicht nehmen, geschlossen zur Premiere zu erscheinen. Sylvester konnte den Stolz über seine schönen Frauen nicht verbergen.

Sistine konnte bei ihrem großen Moment auf ihre Eltern und ihre Schwestern Sophia und Scarlet zählen. Alle waren gekommen, um die 21-Jährige bei der Premiere in Los Angeles zu unterstützen. Sistine feiert in dem Unterwasser-Horrorfilm "47 Meters Down: Uncaged" ihre erste Rolle in einem Kinofilm. Das Model, das unter anderem für Chanel auf dem Laufsteg zu sehen war, erschien farblich passend zum Thema des Films in einem blauen Paillettenkleid. Sylvester und Jennifer trugen ebenfalls Blau.

Die 22-jährige Sophia und die 17 Jahre alte Scarlet hatten sich hingegen für schwarze Kleider entschieden. Sistine war 2016 von der Agentur IMG Models unter Vertrag genommen worden. Sophia interessiert sich für Design und durfte als Gast-Jurorin bei Heidi Klums (46) Castingshow "Project Runway" auftreten.

Getty Images Sistine, Scarlet und Sophia Stallone bei der Premiere von "47 Meters Down Uncaged" im August 2019

Getty Images Sophia Stallone im März 2018

Getty Images Scarlet Rose Stallone im Februar 2018

