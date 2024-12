Sylvester Stallones neuer Film bricht Negativrekord

Der Filmstar und lebende Actionlegende Sylvester Stallone (78), bekannt durch seine ikonischen Rollen in "Rambo" oder "Rocky", erlebt mit seinem neuesten Film "Armor" einen herben Rückschlag. Der Actionthriller, der vor rund zwei Wochen in den USA veröffentlicht wurde, hat auf Rotten Tomatoes eine beispiellose Zustimmungsrate von null Prozent seitens der Fachpresse erhalten. Damit reiht sich dieses Werk als einer der größten Flops in die beeindruckende Karriere des 78-jährigen Schauspielers ein.

Schon im Vorfeld sorgte "Armor" für Schlagzeilen, da es während der Produktion wohl turbulent zuging. Hinter den Kulissen sei es zeitweise so chaotisch gewesen, dass Sylvester in einem Moment der Verzweiflung selbst die Regie übernahm. Diese Widrigkeiten spiegeln sich nun offensichtlich in der Kritik wider. Ein Negativrekord, der bisher nur einmal mit dem Film "Staying Alive" aus dem Jahr 1983 erreicht wurde, bei dem Sylvester jedoch nur hinter der Kamera tätig war. Der Actionthriller konnte weder die Kritiker noch das Publikum überzeugen, was für einen Schauspieler, der mit Filmen wie "Cliffhanger" Maßstäbe im Genre setzte, besonders schmerzhaft sein muss.

Übertroffen wird diese Misere nur von wenigen anderen Misserfolgen in seiner Karriere. Filme wie "Reach Me" von 2014 oder "Escape Plan 2: Hades" von 2018 konnten ebenfalls nicht an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen. Abseits der Leinwand lebt der dreifache Vater jedoch ein recht erfülltes Leben. Trotz einiger Rückschläge bleibt er ein fester Bestandteil Hollywoods, nicht nur als Darsteller, sondern auch als Regisseur und Produzent. Privat genießt er die Zeit mit seiner Familie, was ihm Kraft für neue Projekte gibt. Sylvesters Nehmerqualitäten lassen ihn im echten Leben bestimmt über den Status von Flops hinwegblicken.

Getty Images "Rocky"-Legende Sylvester Stallone

Getty Images Sylvester Stallone im Jahr 1979

