Sylvester Stallone wäre am Set von "Rocky" fast gestorben

Sylvester Stallone (78), der durch seine Rolle als Rocky Balboa weltberühmt wurde, wäre bei den Dreharbeiten zu "Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts" beinahe ums Leben gekommen. Während der Kampfszenen mit seinem Co-Star Dolph Lundgren (67) kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein heftiger Schlag des schwedischen Schauspielers traf Stallone so hart, dass sein Herz anschwoll. Der Vorfall ereignete sich gleich zu Beginn der Dreharbeiten. Die Hollywood-Ikone wurde in der Nacht nach der Szene in die Notaufnahme geflogen und musste mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen, bevor er den Dreh fortsetzen konnte.

Trotz der lebensbedrohlichen Situation kehrte er ans Set zurück und beendete den spektakulären Kampf gegen Lundgren. Für viele Zuschauer gilt gerade diese Szene als einer der Höhepunkte der gesamten Rocky-Reihe. Den kuriosen Unfall schilderte Sylvester später noch einmal ausführlich in seiner 2021 veröffentlichten Dokumentation "The Making of Rocky vs. Drago" und erklärte, wie knapp er einer Tragödie entkam. Rocky IV wurde schließlich zu einem der erfolgreichsten Teile der Reihe und begeisterte Millionen Fans weltweit.

Abseits der 40 Jahre alten "Rocky"-Dramaturgie ist der Schauspieler auch heute noch ein Thema in Hollywood – wenn auch nicht immer im positiven Sinne. Sein jüngster Film "Armor" musste kürzlich heftige Kritik einstecken und konnte weder Publikum noch Kritiker überzeugen. Sylvester Stallone, der es gewohnt ist, Höhen und Tiefen zu durchleben, äußerte sich bislang nicht zu diesem Flop. Doch wie er in der Vergangenheit schon oft bewiesen hat, könnte er bald mit einem neuen, großen Projekt zurückschlagen – ganz im Stil von Rocky.

Sylvester Stallone und Dolph Lundgren bei den Dreharbeiten zu "Rocky IV" 1985

Getty Images "Rocky"-Legende Sylvester Stallone

