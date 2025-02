Diese Promis unterstützen die zwei Teams beim Super Bowl

Der Super Bowl im Jahr 2025 steht vor der Tür, und nicht nur Footballfans fiebern dem Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles entgegen. Auch zahlreiche Prominente haben bereits ihre Unterstützung für ihre Lieblingsteams ausgesprochen. Für die Chiefs schlagen die Herzen von Stars wie Taylor Swift (35), Paul Rudd (55) und Brad Pitt (61), während die Eagles prominente Fans wie Bradley Cooper (50), Kevin Hart (45) und Will Smith (56) hinter sich haben. Kevin postete begeistert auf Instagram: "Ich trage die ganze Woche grün" – die Farben der Eagles. Will Smith verbindet mit der Mannschaft seine Heimatstadt West Philadelphia, durch die er berühmt wurde, und brachte schon 2018 in einem witzigen Kurzgedicht seine Liebe zu den Eagles zum Ausdruck.

Während Taylor Swift als Freundin von Chiefs-Spieler Travis Kelce (35) in den vergangenen Monaten regelmäßig im Stadion gesehen wurde, hat sie eigentlich Wurzeln, die ihre Loyalität zu den Eagles führen könnten – da sie in der Nähe von Philadelphia aufwuchs. Doch Travis gab in einem Interview vor dem großen Spiel eindeutig zu verstehen: "Sie wird diesmal voll hinter den Chiefs stehen", berichtet Fox News. Auf der anderen Seite schwärmt Bradley Cooper seit Langem unverblümt von den Eagles. Der Schauspieler, der in Philadelphia aufwuchs, gestand einst in einem Interview, dass er sogar lieber einen Eagles-Sieg im Super Bowl erleben würde, als einen Oscar zu gewinnen. Brad Pitt, ein eingefleischter Chiefs-Fan, nahm Bradley Cooper bei einem Filmfestival 2024 genau deswegen auf die Schippe und sagte, dass er als Eagles-Fan an Niederlagen gewöhnt sei. Modern Family-Star Eric Stonestreet (53) ist schon seit Kindheitstagen Chiefs-Fan und betont seine Liebe zu dem Team regelmäßig in Interviews und auf den sozialen Medien. Zudem durfte er 2023 den Draft-Pick seines Teams ankündigen.

Auch Schauspieler Paul Rudd fiebert mit seiner Familie für die Chiefs mit und war 2024 vor Ort, um den großen Sieg beim Super Bowl zu feiern, während er nach dem Spiel Travis Kelce feierlich umarmte. Sylvester Stallone (78) hingegen, dessen ikonische "Rocky"-Filme untrennbar mit Philadelphia verbunden sind, betonte mehrfach, wie sehr er die Stadt und ihr Team liebt. Auf Instagram teilte er kürzlich ein Video vom Rande des Spielfelds. Während die Menge jubelte, lief im Hintergrund der "Rocky"-Titelsong "Gonna Fly Now", der vor dem Anpfiff bei jedem Heimspiel der Mannschaft gespielt wird. Egal ob Kansas City oder Philadelphia: Für diese Stars wird der Super Bowl 2025 ein emotional aufgeladenes Event. In der Halbzeitshow wird Kendrick Lamar (37) auftreten.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025

Getty Images Kevin Hart beim Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Minnesota Vikings im Lincoln Financial Field

