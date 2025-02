"Chantal im Märchenland" bei Netflix vom Thron gestoßen?

Auf Netflix sorgt derzeit ein überraschendes Duell an der Spitze der Streaming-Charts für Aufmerksamkeit. Während die deutsche Fantasy-Komödie "Chantal im Märchenland" mit Jella Haase (32) auf Platz 1 rangiert, folgt dicht dahinter Sylvester Stallones (78) Actionfilm "Rambo: Last Blood". Der Film, der bereits vor sechs Jahren in den Kinos lief, wurde kürzlich zum Streamingdienst hinzugefügt und erlebt laut watson.de nun einen neuen Hype.

"Chantal im Märchenland" stürmte die Charts bei Netflix, nachdem der Streifen zuvor bereits über 2,5 Millionen Besucher in die Kinos gelockt hatte. Jella, die für ihre Performance kürzlich den Bayerischen Filmpreis erhielt, bringt erneut reichlich Humor und Tempo in ihre Paraderolle. Die teilweise extreme Gewaltdarstellung im letzten Rambo-Teil rief bei seiner Veröffentlichung gemischte Reaktionen hervor, weshalb der Sprung an die Chartspitze für Verwunderung sorgt.

Sylvester und Jella könnten sich nicht stärker unterscheiden, doch beide Schauspieler haben mit ihren ikonischen Rollen Kultstatus erreicht. Während Sylvester seit Jahrzehnten mit "Rambo" und "Rocky" Kino- und Actionfans begeistert, beweist Jella mit "Chantal", dass sie nicht nur für anspruchsvolle Arthouse-Filme brilliert, sondern auch mit ihrem herrlichen Humor das Publikum erreicht. Die Schauspielerin, die in Berlin lebt, zeigt sich abseits von Filmprojekten oft zurückhaltend. Ganz anders Sylvester, der mit seiner Frau und seinen fünf Kindern regelmäßig Einblicke in sein persönliches Leben gewährt. Es bleibt abzuwarten, ob der inzwischen 78-Jährige die Spitze der Netflix-Charts in den kommenden Tagen erreichen wird.

ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982

Getty Images Jennifer und Sylvester Stallone, amfAR-Gala 2024

