Die diesjährigen Filmfestspiele in Cannes neigen sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Seit über einer Woche geben sich die Stars der Filmbranche die Klinke in die Hand. Schauspieler wie Elle Fanning (21) oder Eva Longoria (44) sorgten dabei für die eine oder andere Schnappatmung bei den Fotografen. Doch am gestrigen Abend könnte ein Auftritt all diese übertreffen: Sylvester Stallones (72) Tochter Sistine (20) überraschte in einem Hammer-Kleid alle anwesenden Gäste!

Auf der Premiere zu "Rambo V: Last Blood" erschien die Action-Legende am Freitagabend in Begleitung seiner Frau Jennifer Flavin (50) und Sistine. Vor allem die 20-Jährige überstrahlte an diesem Abend einfach alle und stand definitiv nicht im Schatten ihres Vaters. In einem goldenen, bodenlangen Kleid posierte die Jung-Schauspielerin ziemlich souverän an der Seite ihres berühmten Daddys und strahlte dabei bis über beide Ohren.

Mit knapp einer Million Follower ist die junge Leinwand-Beauty aber auch im Netz ziemlich erfolgreich unterwegs. Auf Instagram teilt Sistine gern Einblicke aus ihrem Leben und posiert zusammen mit ihren Geschwistern oder Eltern. Zu einen ihrer ziemlich berühmten Freundinnen gehört auch die deutsche Bloggerin Caro Daur (24).

KILPIN / MEGA Elle Fanning beim Film Festival in Cannes 2019

AFPS/MEGA Sistine Stallone, Schauspielerin

Instagram / sistinestallone Sistine Stallone (l.) und Caro Daur (m.)

