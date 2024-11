Von diesem Promi wurde Kourtney Kardashians Sohn beschenkt

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barkers (48) Baby Rocky erhielt ein Geburtstagsgeschenk von einem ganz besonderen Promi: niemand Geringerer als Sylvester Stallone (78). Der Star der "Rocky"-Filme schenkte dem Baby einen handgeschriebenen Brief zu seinem ersten Geburtstag. "Eines der speziellsten Geburtstagsgeschenke", schrieb Travis in seiner Instagram-Story, die den gerahmten Brief zeigte. Laut dem Blink182-Drummer habe Kris Jenner (69), die Oma des Babys, das Geschenk in die Wege geleitet, da er sich sowohl bei ihr als auch bei dem Schauspieler persönlich bedankte.

Auf dem Brief stand eine einzigartige Nachricht von dem Schauspieler: "Lieber Rocky, mein Name ist auch Rocky. Dein Name ist etwas ganz Besonderes und wird mit wunderbaren Dingen in Verbindung gebracht." Sylvester merkte an, dass das Leben viele Herausforderungen für den zwölf Monate alten Jungen bereithalten würde und dass er Hingabe und Entschlossenheit zeigen müsste. "Du darfst niemals deine Träume aufgeben, niemals. Und am wichtigsten ist, dass du Familie, Freundschaft und Loyalität immer über Ruhm und Reichtum stellen musst!", fügte der Oscar-Nominierte hinzu. Er beendete den Brief mit "Keep punching, Sly 'Rocky Stallone'", was auf seine Figur, den Boxer Rocky, anspielt.

Travis verriet bereits gegenüber Complex, dass er bei der Namensgebung seines Sohnes von dem Film inspiriert wurde, der Name allerdings auch eine Hommage an den Gitarristen Rocky George von der Band Suicidal Tendencies ist. Baby Rockys zweiter Vorname ist Thirteen, weil die 13 laut Travis "die größte Zahl aller Zeiten" sei. Das Promi-Kind ist aber auch der dreizehnte Enkel des Kardashian-Clans und bei weitem nicht der Nachwuchs mit dem einzigartigsten Namen, schließlich gehören auch unter anderem Dream (7), Aire (2), Reign (9) und Psalm (5) zur Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images / Neilson Barnard Travis Barker und Kourtney Kardashian

Anzeige Anzeige