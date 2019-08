Musste sich Steffen Henssler (46) bei seinem Sommer-Special seiner prominenten Konkurrenz geschlagen geben? Am Sonntagabend traten einmal mehr drei kochfreudige Stars gegen den Herdprofi an – dieses Mal versuchten Die Höhle der Löwen-Investorin Dagmar Wöhrl (65), GZSZ-Schnuckel Felix von Jascheroff (36) und DJ Jan Leyk (34) ihr Glück. Doch reichte das Talent der drei TV-Gesichter aus, Steffen gegen die Wand zu kochen? Ein Promi kassierte jedenfalls eine vernichtende Bewertung von Reiner Calmund (70)...

Unterstützt wurden die VIPs im Sommer-Special von Sternekoch Sascha Stemberg. Ob sie dank ihm aber auch die Show für sich entscheiden konnten? Leider nein: Dagmar, Felix und Jan mussten sich bei allen drei Gängen Steffen geschlagen geben. Am herrlichsten war wohl aber das Ergebnis des Desserts: Bei den Promis war für die gegrillte Banane mit Ananas und Karamell Ex-BTN-Star Jan verantwortlich, der mit seinen Kochkünsten zum ersten Mal in der Grill den Henssler-Geschichte Reiner dazu veranlasste, nur einen Punkt zu vergeben. "Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ein so beschissenes Dessert gegessen", lachte der 70-Jährige. Jurorin Mirja Boes (47) hingegen konnte vom Leykschen Nachtisch nicht genug bekommen und vergab zehn Punkte. Am Ende verloren die Celebritys aber 79:91 gegen den Henssler.

Jan wieder in einer TV-Show zu sehen, scheint bei vielen Zuschauern Begeisterung ausgelöst zu haben. Seit seinem unfreiwilligen Abgang bei der RTL II-Reality-Soap hatte man den Hamburger Cappy-Träger nicht mehr allzu oft im Fernsehen gesehen. Zuletzt war der 34-Jährige vor rund einem Jahr bei "Grill den Henssler" zu Gast gewesen. Auf Twitter freuten sich die Fans aber sichtlich: "Ich liebe Jan Leyks Humor. Sehr erfrischend auch in Kombi mit Steffen", fasste eine Userin den Abend zusammen.

Grill den Henssler Sommer-Special, VOX Steffen Hennssler und Jan Leyk beim "Grill den Hennssler Sommer-Special"

Anzeige

Grill den Henssler Sommer-Special, VOX Moderatorin Annie Hoffmann und Jan Leyk

Anzeige

Grill den Henssler Sommer-Special, VOX Felix von Jascheroff, Dagmar Wöhrl und Jan Leyk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de