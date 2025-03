Nach 18 Jahren: Reiner Calmund verlässt "Grill den Henssler"

Reiner Calmund (76), bekannt als ehemaliger Fußballmanager und Jury-Legende der VOX-Show "Grill den Henssler", verabschiedet sich nach 18 Jahren von der beliebten Kochshow. Bereits seit dem Vorgängermodell "Die Kocharena" war er dabei und hat die Sendung über fast zwei Jahrzehnte geprägt. "Mit [fast] 77 Jahren – da fängt das Leben an", erklärte er in einem Statement und gab bekannt, dass er sich nun in den Ruhestand zurückziehen werde. "Ich habe nicht nur eine Menge kulinarischer Highlights genossen, sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft fürs gute Essen, wie ich sie habe. Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!", schwärmte er in einer offiziellen Pressemitteilung von VOX.

Auch der Sender würdigte die Verdienste des Publikumslieblings, dessen Fachkenntnisse und Charme entscheidend zum Erfolg des Formats beigetragen haben: "18 Jahre lang hat unser Jury-Urgestein Reiner Calmund in VOX-Kochshows wie 'Die Kocharena' und 'Grill den Henssler' über kulinarisches Können entschieden. Nun hat er beschlossen, nach der aktuellen Frühjahrsstaffel in den wohlverdienten Jury-Ruhestand zu gehen – das bedauern wir sehr." Um den Abschied gebührend zu feiern, wird der Sender im Rahmen der Sommer-Specials eine große Abschiedsshow organisieren. "Calli ist ein Publikumsliebling und hat mit Humor, Fachwissen und viel Leidenschaft maßgeblich zum Erfolg unserer Formate beigetragen. Dafür danken wir ihm von Herzen - und feiern ihn natürlich gebührend mit einer großen Abschiedsshow bei den Sommer-Specials", erklärte der Sender.

Zuletzt sorgte der TV-Star jedoch auch für große Besorgnis bei den Fans. Während eines Drehs der beliebten Kochshow erlitt er Kreislaufprobleme und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er gründlich durchgecheckt und es wurde ein Vorhofflimmern, also eine Form der Herzrhythmusstörung, bei dem 76-Jährigen festgestellt. Wie schlimm es eigentlich um den ehemaligen Fußballmanager stand, wurde erst später bekannt: Wie Bild berichtete, war seine Halsschlagader zu 90 Prozent verstopft. Um sein Leben zu retten, wurde ihm ein Stent eingesetzt, zudem unterzog er sich einer Verödung eines Blutgefäßes am Herzen und wurde gezielt mit einem Defibrillator geschockt, um seinen Herzrhythmus zu stabilisieren. Mittlerweile gehe es ihm aber laut eigener Aussage wieder gut.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Reiner Calmund, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Reiner Calmund, 2023

Anzeige Anzeige