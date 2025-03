Restaurant-Abgabe: Steffen Hensslers Papa Werner äußert sich

Steffen Henssler (52) hat offiziell bekannt gegeben, dass er nach 25 Jahren aus dem gemeinsam mit seinem Vater Werner Henssler gegründeten Restaurant Henssler Henssler aussteigt. Wie der TV-Koch erklärte, seien die "gastronomischen und konzeptionellen Ansichten" der beiden nicht mehr miteinander vereinbar, weshalb er diesen Schritt als notwendig erachte. Diese Entscheidung führte nicht nur zu Überraschung, sondern auch zu Differenzen zwischen Vater und Sohn, die sich nun öffentlich äußerten. Werner zeigte sich gegenüber dem Hamburger Abendblatt irritiert darüber, dass Steffen ihn nicht zuvor über diese Verkündung informiert habe.

Trotz des offenbar schwierigen Verhältnisses zwischen Vater und Sohn gibt sich der 73-Jährige gelassen. "Ich nehme das alles mit Humor", erklärte er und fügte hinzu, dass Steffen ohnehin seit acht Jahren nicht mehr in die Abläufe des Restaurants eingebunden gewesen sei. Unterstützung erhalte Werner in der Führung des Lokals von seinen Söhnen Toni und Rocky, die als Küchenchef und Serviceleiter im Henssler Henssler tätig sind. Eine mögliche Namensänderung des Restaurants, wie sie Steffen angeregt haben soll, lehne Werner jedoch ab: "Ich verstehe dieses Anliegen nicht, denn ich heiße ja auch Henssler."

Das Restaurant Henssler Henssler spielte eine Schlüsselrolle in Steffens Karriere und trug maßgeblich zu seinem Aufstieg als Spitzenkoch bei. Nach seiner Ausbildung in Los Angeles, wo er zum Sushi-Meister wurde, realisierte er gemeinsam mit seinem Vater das Konzept des gehobenen, japanisch inspirierten Lokals in Hamburg. Während er später mit TV-Formaten wie Grill den Henssler deutschlandweit Bekanntheit erlangte, blieb das Restaurant eine Konstante in seiner Laufbahn. Dass er sich nun zurückzieht, zeigt, dass auch in Familienbetrieben manchmal schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, um neue Wege zu gehen. Werner selbst blickt dabei auf eine lange Gastronomielaufbahn zurück und eröffnete bereits 1979 ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant in Hamburg.

Instagram / hensslerhenssler Werner Henssler, Vater von TV-Koch Steffen Henssler

RTL Steffen Henssler, TV-Koch

