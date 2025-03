Felix von Jascheroffs Verlobte verrät Details zum Brautkleid

Bei Felix von Jascheroff (42) und seiner Verlobten Alexandra Sophie werden bald die Hochzeitsglocken läuten. Zwar steht die Planung für ihren großen Tag noch ganz am Anfang, doch ein paar Ideen zu ihrem Brautkleid hat die Partnerin des Schauspielers bereits. "Dadurch, dass es in den Bergen sein soll, habe ich an ein Hochzeitsdirndl gedacht", erklärte Sophie Promiflash am Rande der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn't Pay" in Berlin.

Sophies Entscheidung für ein Dirndl als Hochzeitskleid hat nicht nur mit der Eventlocation in den Bergen zu tun, wie sie weiter im Interview verriet: "So ein Hochzeitsdirndl ist mal was anderes, ich mag nicht so dieses Klassische." Nicht nur in Sachen Hochzeitskleidung setzen Felix und seine Liebste auf Extravaganz, sondern auch bei den restlichen Planungen: "Es kommt Tag für Tag immer mal eine Idee dazu und dann versuchen wir, die umzusetzen. Was wir bisher haben, ist sehr verrückt." Was genau sie mit verrückt meinen, wollten die beiden aber nicht verraten.

Der GZSZ-Schauspieler und Sophie sind seit 2020 ein Paar und seither unzertrennlich. Am 23. Dezember 2023 hoben die Turteltauben ihre Beziehung auf eine neue Ebene: Felix ging vor seiner Herzensdame in "ruhiger, entspannter Atmosphäre" auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Wie er gegenüber Promiflash ausplauderte, hatte er schon lange vorher den Plan, seine Freundin zur Verlobten zu befördern: "Ich hatte schon länger vor, Sophie einen Antrag zu machen, aber mit dem Zeitpunkt war ich noch unsicher. Dann dachte ich mir, der 23.12.2023 ist doch ein gutes Datum dafür."

AEDT Felix von Jascheroff, Februar 2023

Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und seine Verlobte im März 2022

