Kuschelfoto mit Sohn: Jan Leyk bringt Fans zum Schwärmen

Jan Leyk (40) sorgt mit einem herzerwärmenden Schnappschuss auf Instagram für Begeisterung bei seinen Fans. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star zeigt sich nun zusammen mit seinem Sohn in inniger Pose – die beiden kuscheln miteinander und schmiegen sich eng aneinander. Der Realitystar wirkt dabei überglücklich, legt schützend seinen Arm um den kleinen Jungen und ist deutlich von Stolz und Freude erfüllt. Das Bild entstand offenbar nach einem entspannten Tag auf dem Land, worauf auch der Kommentar des stolzen Vaters hinweist: "Landluft und Papa haben abgeliefert. Da ist die Welt noch in Ordnung." Dazu markierte er den Landhof, auf dem die kleine Familie offenbar zu Besuch war.

Zahlreiche Follower meldeten sich in den Kommentaren zu Wort und schwärmten von der emotionalen Vater-Sohn-Momentaufnahme. Viele können die Gefühle des Influencers offenbar gut nachvollziehen – immer wieder betonen Nutzer, dass das Zusammensein mit dem eigenen Kind das "schönste Gefühl im Leben" sei und in solchen Augenblicken alle Sorgen verfliegen. "Wie süß", schwärmt zudem ein weiterer Follower. Der intime Einblick in sein Familienleben scheint genau den Nerv seiner Anhängerschaft zu treffen und lässt die Herzen höherschlagen.

Schon zur Geburt seines Sohnes hatte Jan seinen Fans auf Instagram besondere Einblicke gewährt. Damals verriet er, dass der kleine Karl Luis am 11. August zur Welt gekommen ist und begleitete diesen besonderen Tag mit emotionalen Bildern. Bereits da sah man, wie sehr der Realitystar in seiner Rolle als Papa aufgeht – mit rührenden Worten und stolzem Blick teilte er sein Glück mit der Öffentlichkeit. Wenige Monate später widmete er seinem kleinen Schatz einige rührende Zeilen. "Durch deine Liebe werde ich zum Helden, Abenteurer, Geschichtenerzähler und Monsterjäger", schrieb er zu einem süßen Foto, auf dem er seinen Sohn fest an seine Brust drückte.

Instagram / leykenda Jan Leyk, Schauspieler

Instagram / leykenda Jan Leyk, Schauspieler

