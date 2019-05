Die Fans von Steffen Henssler (46) kommen wieder voll auf ihre Kosten! Vor rund zwei Jahren hatten sie allerdings noch einen schweren Abschied verkraften müssen: Der TV-Koch warf überraschend das Grill den Henssler-Handtuch. Im vergangenen Oktober verkündete der Gourmet-Experte dann aber, dass er in der Show wieder den Kochlöffel schwingen werde. Am Sonntag feierte Steffen sein TV-Comeback. Dabei bleibt es allerdings nicht: Die Koch-Show bekommt wieder Spezialausgaben!

Nachdem Steffen seine prominenten Gäste am Sonntag mit einem knappen Sieg "gegrillt" hatte, dürfte der 46-Jährige jetzt erneuten Grund zur Freude haben. Wie DWDL berichtet, sollen die beliebten Sommerspecials der Kochsendung in Planung sein! Wie schon in den vorherigen Jahren sollen diese Folgen auf der Seebühne in Magdeburg gedreht werden – und das schon im Juni! Wann die insgesamt vier Folgen allerdings ausgestrahlt werden sollen, stehe bisher nicht fest.

Nicht nur beim Kochen und beim Kampf gegen die Promis war Steffen in seiner Comeback-Episode erfolgreich, auch die Einschaltquoten sprachen für ihn. Laut Quotenmeter schalteten rund 2,3 Millionen Menschen ein, als der Koch für die Gunst der Jury am Herd schwitzte. Eine Sache stieß den "Grill den Henssler"-Fans allerdings sauer auf: Moderatorin Ruth Moschner (43) wurde durch Annie Hoffmann ersetzt – das sorgte für Kritik im Netz.

Becher / WENN.com Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige

Becher / WENN.com Steffen Henssler, TV-Koch

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Annie Hoffmann bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de