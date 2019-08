Die Musikwelt trauert: Katreese Barnes ist gestorben. Sie wurde als Musikproduzentin in Hollywood bekannt – begleitete seit den 1990er Jahren Business-Größen wie Roberta Flack, Sting (67) oder Chaka Khan (66) auf ihren Touren. Katreese wurde zu Lebzeiten auch mit zwei Emmys ausgezeichnet für ihre Arbeit als musikalische Leiterin in der amerikanischen TV-Show Saturday Night Live. Während sie beruflich große Erfolge feierte, war ihr Privatleben von einer schweren Krankheit gezeichnet.

In den vergangenen 20 Jahren kämpfte die Multiinstrumentalistin gegen den Brustkrebs, wie ihr Bruder Jerry gegenüber The New York Times offenbarte. Ob Katreese an den Folgen der Erkrankung am 3. August in Manhattan verstorben ist, ist jedoch nicht bekannt. Die Komponistin wurde gerade einmal 56 Jahre alt.

Katreese hinterlässt bei Familie, Freunden und Kollegen eine große Lücke. Stand-up-Comedian John Mulaney (36), der mit Katreese jahrelang bei "Saturday Night Live" zusammenarbeitete, widmete der Verstorbenen rührende Zeilen auf Instagram: "Sie war so geduldig und ein musikalisches Kraftpaket. Auf Wiedersehen, Katreese."

Getty Images Katreese Barnes, Musikkomponistin

Getty Images Seth Meyers, Katreese Barnes und John Mulaney 2011 bei den Emmy Awards

