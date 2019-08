Dieser Auftritt ging in die Geschichte des ZDF-Fernsehgarten ein. Am vergangenen Sonntag verwunderte Luke Mockridge (30) die Zuschauer mit einer recht merkwürdigen Darbietung. Der Komiker schien völlig neben der Spur zu sein, las seine Gags von der Hand ab und provozierte das Publikum. Doch nun könnte der wahre Grund dieser Aktion bekannt geworden sein: Luke habe das Ganze wohl von langer Hand geplant.

Am 13. September startet die neue TV-Show des Comedian mit dem Titel "Luke! Die Greatnightshow". Allein für das Sat.1-Format habe sich der 30-Jährige diese besondere Einlage ausgedacht. "Es war seine eigene Idee und wurde lange geplant", erklärte ein Produktionsinsider gegenüber Bild. Während seines Auftritts in der ZDF-Sendung, war er nämlich von einem eigenen Kamerateam begleitet worden. Dies sei beim Sender angemeldet und genehmigt gewesen. Was dem ZDF dabei später blühen sollte, ahnte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keiner. "Niemand wusste etwas von der Fernsehgarten-Aktion, nur sehr wenige kannten die Idee", berichtet die Quelle.

Im Netz kamen umgehend Spekulationen auf, der gebürtige Bonner könne von seinen Kollegen Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) instruiert worden sein. Die beiden ProSieben-Stars sind dafür bekannt, andere Prominente in peinliche Szenarien zu verwickeln. "Es steckt keine weitere Person mit drin, es gab also keinen Auftrag von Joko und Klaas oder so. Die Auflösung kommt in seiner neuen Show", stellte der Mitarbeiter aus Lukes Team jedoch klar.

