Auch die zweite Ehe von Rachael Harris (51) ist in die Brüche gegangen! Im Capri-Urlaub hatte der Violinist Christian Hebel 2014 der "Hangover"-Darstellerin die Frage aller Fragen gestellt – ein Jahr später gab sich das Paar in der New Yorker City Hall das Jawort. Nach vier Jahren Ehe überraschen die zwei nun mit dieser traurigen Nachricht die Fans: Rachael und ihr Mann lassen sich scheiden.

Wie TMZ berichtet, reichten die Schauspielerin und der Musiker am Mittwoch in Los Angeles die Scheidung ein. Warum sich die beiden dazu entschieden, ist bisher nicht bekannt. Klar ist aber, dass Rachael in den vergangenen Tagen einen Termin, den sie im Rahmen ihrer Arbeit als "Lucifer"-Darstellerin hatte, aus privaten Gründen absagen musste. Geschah dies etwa wegen der Trennung? Die 51-Jährige und ihr Noch-Ehemann haben zwei gemeinsame Kinder: den dreijährigen Henry und Baby Otto.

Zum einjährigen Hochzeitsjubiläum hatte Rachael 2016 auf Instagram verkündet: "Du bist ein Ozean voller Liebe und die Konstante in meinem Leben. Ich kann mich glücklich schätzen, einen Partner wie dich in meinem Leben zu haben." Bevor sie und Christian sich 2015 trauen ließen, war die Blondine mit Schauspielkollege Adam Paul verheiratet gewesen. Die Ehe hielt fünf Jahre.

Getty Images Schauspielerin Rachael Harris

Getty Images Rachael Harris und ihr Mann Christian Hebel im Juni 2019

Getty Images "Hangover"-Darstellerin Rachael Harris

