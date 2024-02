Bestätigt: Herzogin Meghan spielt nicht in "Suits"-Spin-off!

Das wird viele Suits-Fans sicher enttäuschen. Die erfolgreiche Anwaltsserie bekommt ein Spin-off namens "Suits LA". Die Produktionsarbeiten zu dem Ableger, die wieder von Aaron Korsh geleitet werden, sollen schon im kommenden Monat beginnen. Lange wurde gemunkelt, dass die ehemalige Hauptdarstellerin Herzogin Meghan (42) zurück ans Set kehren wird. Doch nun steht fest: Meghan spielt nicht mit – und auch sonst keiner der alten Stars!

Mirror spricht mit der "Suits"-Darstellerin Rachael Harris (56) über das Spin-off und erfährt, dass Aaron nicht plant, Meghan in seine neue Serie einzubinden. Die Ehefrau von Prinz Harry (39) ist also entgegen der Berichte wohl nicht im Gespräch, aktuell ein Schauspiel-Comeback zu feiern. Der Produzent will nämlich, dass das Spin-off aus eigener Kraft erfolgreich ist – also ohne die ehemaligen Stars der Serie. "Er war sehr deutlich zu mir, dass keiner von der früheren Besetzung in 'Suits LA' mitspielen wird", betont Rachael.

Dennoch ist ein Cameo-Auftritt der alten Stars weiterhin möglich. "Sie wollen, dass die Serie auch ohne die Originalbesetzung Erfolg hat. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auftauchen werden", meint Rachael. Über die Herzogin spreche sie allerdings aus Respekt nie mit Aaron.

