Von nun an gehen Maya Jama und Stormzy (26) getrennte Wege. Vier Jahre lang war der Rapper aus London mit der britischen Moderatorin zusammen. Die beiden waren bekannt dafür, ihre Beziehung ganz offen auf roten Teppichen und auch auf Social Media zu zeigen. Immer wieder flirteten die zwei in der Kommentarspalte von Instagram öffentlich miteinander. Jetzt hat sich das Paar still und heimlich getrennt – angeblich weil Stormzys Verhalten Maya einfach zu weit ging!

Ein Insider verriet The Sun: “Die Entscheidung ist Maya nicht leichtgefallen, aber letztendlich ist die Beziehung zu Ende. Sie möchte sich vorerst auf ihre TV- und Radiokarriere konzentrieren.” Der exzessive “Party-Lifestyle” des Musikers soll der 25-Jährigen nicht mehr in den Kram gepasst haben. Gegenüber Daily Mail erklärte ein Sprecher der Moderatorin: “Ich kann bestätigen, dass die Beziehung beendet wurde und Maya sich von Stormzy getrennt hat.” Aus dem gemeinsamen Zuhause im Westen Londons soll sie bereits ausgezogen sein.

Von dem Grime-Rapper gibt es bisher kein offizielles Statement zu dem überraschenden Beziehungs-Aus. Die beiden wurden am 14. August zuletzt zusammen gesehen, als sie gemeinsam den Geburtstag von Maya in einem Restaurant feierten.

Getty Images Stormzy, Rapper

Getty Images Maya Jama und Stormzy

Getty Images Stormzy im Februar 2018

