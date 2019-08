Evelyn Burdecki (30) setzt ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung! Seit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor erarbeitete sich die Reality-Darstellerin eine große Community und gewann mit jedem TV-Projekt mehr Follower dazu. Eine Schattenseite des Internet-Ruhmes bemerkt die quirlige Blondine aber immer deutlicher: Ungefragt senden Männer ihr Fotos ihrer Geschlechtsteile zu. In Zukunft will Evelyn die Urheber solcher Schmuddel-Nachrichten ordentlich zur Rechenschaft ziehen.

In einem Instagram-Posting wendet sich die 31-Jährige "an alle Perversen auf Insta": "Ich bitte euch darum, konsequent darauf zu verzichten, mir eure Fleischlappen zu schicken! Das ist sexuelle Belästigung und strafbar! Wenn nicht, werde ich mich künftig vertrauensvoll an die Polizei wenden und eure 'kleinen Fails' öffentlich machen und zur Anzeige bringen." Sie wolle allerdings nicht die Penisfotos veröffentlichen, sondern die Gesichter der Einsender. Egal ob Promi oder Privatperson – solchen "ekelhaften Situationen" solle kein Mensch ausgesetzt werden, findet Evelyn.

Gegenüber RTL führt die amtierende Dschungelkönigin aus, welche Ausmaße die Belästigung angenommen hat: Evelyn schätzt die Zahl der ungewollten Intim-Aufnahmen in ihrem virtuellen Postfach auf 500 pro Monat. "Wenn diese Männer auf die Straße gehen und eine Frau sehen, holen sie ja auch nicht ihr Genital raus. Das müssen sie dann auch nicht auf Social Media mit irgendwelchen Bildern machen", regt sich die gebürtige Düsseldorferin auf. Bislang habe sie noch keine Anzeige erstattet, sich allerdings eingehend bei der Polizei ihres Heimatorts informiert.

