Zufall? Das haben Menderes und Evelyn Burdecki gemeinsam!

Sie sind die Sieger Australiens! Im Jahr 2016 war Menderes Bağcı (39) zum Dschungelkönig gekrönt worden. Der DSDS-Dauerkandidat war durch seine ehrliche, authentische Art schnell zum Zuschauerliebling geworden. Drei Jahre später machte es ihm Evelyn Burdecki (35) nach. Mit ihrer ehrlichen Naivität gewann die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin im Handumdrehen die Herzen der Fans. Doch Evelyn und Menderes teilen nicht nur die Krone!

Ist das etwa das Rezept für den Gewinn? In der Sendung "Das Geheimnis der Dschungelkrone" schauen die ehemaligen Sieger zurück auf ihre Zeit in der australischen Wildnis. Evelyn und Menderes stellen dabei eine witzige Gemeinsamkeit fest. "Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Menderes. Wir waren zusammen auf einer Schule", bemerkt die Düsseldorferin. Sie sei schon damals ein großer Fan von ihm gewesen. "Du bist im Dschungel immer bei dir selbst geblieben! Ich war so froh, als du gewonnen hast", schwärmt die 35-Jährige.

Auch die diesjährigen Dschungelcamper schauen noch heute mit Faszination auf die ehemaligen Gewinner. Im Gespräch mit Camp-Buddy Twenty4Tim (23) schätzt Kim Virginia (28) die Gewinnchance ihrer Konkurrentin ein. "Ich denke, die Zuschauer lassen Leyla (27) gewinnen... Sie macht halt so auf Evelyn Burdecki 3.0."

RTL Menderes als Dschungelkönig 2016

TV NOW Evelyn Burdecki 2019 im Dschungelcamp

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Kim Virgina Hartung im Dschungelcamp 2024

