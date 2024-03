"Let's Dance"-Evgeny wollte nicht mit Evelyn Burdecki tanzen

Aktuell stellen sich einige mutige Stars bei Let's Dance wieder der Herausforderung schlechthin. Doch während sich die 17. Staffel in dieser Woche in der Osterpause befindet, beschert RTL den Fans die "Magic Moments der Profis". Im Rahmen dessen lässt Profitänzer Evgeny Vinokurov (33) sein unvergessliches Jahr 2019 Revue passieren. Damals tanzte er mit Evelyn Burdecki (35) – wobei er von der Verkündung alles andere als begeistert war. "Mein erster Gedanke war: 'Bitte nicht sie!'", gibt der gebürtige Russe im Interview mit dem Sender zu und erklärt weiter: "Ich kam natürlich mit einem sportlichen Mindset an, wollte etwas gewinnen und etwas beweisen."

Dass die Reise für Evgeny zunächst nicht einfach startete, schien vor allem an der anfänglichen Arbeitsmoral der damaligen Dschungelcamp-Gewinnerin gelegen zu haben. "Die ersten drei bis vier Wochen waren für mich schwierig", erinnert sich der 33-Jährige. Mit der Zeit gewöhnten sich die beiden dann aber aneinander und entwickelten sich allmählich zu einem regelrechten Dreamteam. "Ich habe angefangen, sie so zu lieben, wie sie ist“, erzählt er. Dabei schien er selbst auch noch eine ganz wichtige Message von der Blondine gelernt zu haben: "Ich habe durch sie verstanden, dass 'Let’s Dance' Unterhaltung ist. Es geht darum, die Leute einzubeziehen." Am Ende schaffte es das Promi-Profi-Duo trotz der anfänglichen Schwierigkeiten sogar bis auf Platz fünf.

Wie sich die Paare der aktuellen Staffel weiterhin schlagen werden, wird sich schon bald zeigen. Bereits in der kommenden Woche geht es für die diesjährigen Teilnehmer aus der Osterpause geradewegs in Show fünf. In der vergangenen Woche konnte da vor allem Gabriel Kelly (22) gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) ordentlich Punkte einheimsen. Passend zur damaligen "Italo Night" tanzten die beiden einen Cha Cha Cha zu "Italodisco" von The Kolors.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki im "Let's Dance"-Finale 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Evgeny nicht mit Evelyn tanzen wollte? Nein, sie ist doch voll lustig. Ja, er wollte halt gewinnen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de