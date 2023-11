"Vermisse dich": Evelyn Burdecki zollt ihrem Papa (†) Tribut

Er hinterlässt eine tiefe Lücke. Evelyn Burdecki (35) musste 2021 einen schrecklichen Verlust durchmachen: Ihr Vater Klemens verstarb plötzlich – er wurde 76 Jahre alt. Der ehemalige Sicherheitsmann hatte einen schweren Herzinfarkt und starb an den Folgen. Zwei Jahre ist es nun her, dass sich die Ex-Dschungelkönigin von ihrem geliebten Papa verabschieden musste. An seinem zweiten Todestag widmet Evelyn Klemens nun herzzereißende Worte.

In ihrer Instagram-Story teilt die 35-Jährige ein Schwarz-weiß-Foto, auf dem sie mit ihrem Papa zu sehen ist. "Du bist mein Vorbild. Ohne dich wäre ich nicht deine Tochter! Ich vermisse dich!", schreibt Evelyn unter das Foto. Klemens sei ihr "Seelenverwandter" gewesen. Trauernd betont sie: "Alles, was du bist und wie du warst, ist in mir drin."

Der plötzliche Tod des gebürtigen Polen war furchtbar und schmerzhaft für Evelyn. Als damals der Anruf aus dem Krankenhaus kam, habe sie "die Hölle durchgemacht." Im Netz schilderte sie: "Ich bin zusammengebrochen, habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, mir wurde regelrecht der Boden unter den Füßen weggerissen."

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2022 in Köln

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki mit ihrem Vater Klemens

Getty Images Evelyn Burdecki bei der Premiere von "Manta Manta – Zwoter Teil"

