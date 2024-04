Tiefer Einblick: Evelyn Burdecki grüßt aus dem Badeurlaub

Evelyn Burdecki (35) lässt es sich gut gehen! Auf Instagram lässt die TV-Persönlichkeit ihre Fans an den aufregendsten Momenten aus ihrem Urlaub am Meer teilhaben. Zuletzt postet sie ein Selfie, auf dem sie einen Kussmund in die Kamera zeigt. Während die Beauty die herrlichen Sommertemperaturen im Bikini genießen kann, um hin und wieder einen Sprung ins kühle Wasser zu wagen, beschäftigt sie scheinbar nur eins: "Ich möchte so gerne wissen, ob sich auch Fische küssen? Was meint ihr?" "In diesem Sinne, Knutsch und guten Morgen!", grüßt die einstige Dschungelcamp-Siegerin ihre Follower.

In einem weiteren Beitrag zeigt sich die Blondine beim Schwimmen im offenen Meer mit kleinen Fischen und mehreren Haien. "'Ha(i) llejuha' Ich lebe noch! Meine Ostergebete wurden erhört, ich wurde nicht gefressen. Nur bei Sekunde 27 kurz für einen Hai-Happen gehalten", berichtete Evelyn von diesem aufregenden Moment. Einigen Fans gefällt das jedoch gar nicht. "Das hätte auch schief gehen können... dass man so etwas im Leben riskiert, ohne Worte. Genug Unfälle, die man schon gesehen hat", kritisiert ein Follower Evelyns Aktion.

Werden die Zuschauer den Realitystar schon bald wieder im Fernsehen zu Gesicht bekommen? Vor wenigen Tagen kündigte TV-Star Stefan Raab (57) an, im September ein drittes Mal mit der ehemaligen Profiboxerin Regina Halmich (47) in den Ring zu steigen. "Boah, geil! Wenn der Kampf kommt, mache ich das Nummerngirl", kommentierte Evelyn den Social-Media-Beitrag des einstigen Moderators. Im Interview mit Bild machte sie klar, dass das wohl kein Scherz gewesen sein soll: "Wir verhandeln schon über den Bikini. Spaß! Ich bin Fan der ersten Stunde und ja quasi mit ihm aufgewachsen. Ich durfte schon bei ein paar Produktionen für ihn arbeiten. Cooler Typ!"

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, April 2024

Getty Images Evelyn Burdecki, 2023

