"Genussmensch": So stellt sich Evelyn Burdecki Mr. Right vor

Sie scheint ganz genau zu wissen, was sie will! Domenico De Cicco (40) war der letzte Mann, den die TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki (35) öffentlich als ihren Partner vorstellte. Seitdem gilt die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin als Single. Nachdem sie in ihrer eigenen Show vergeblich nach der großen Liebe suchte, wurde ihr vor etwa zwei Jahren unter anderem eine Romanze mit Stefan Mross (48) nachgesagt – den passenden Deckel fand sie bislang aber nicht. Doch wie stellt sich Evelyn ihren Mr. Right eigentlich vor?

In einem Interview mit Bunte macht die 35-Jährige jetzt deutlich, wie ihr Traummann zu sein hat – denn für sie geht Liebe anscheinend wirklich durch den Magen. "Ich habe schon genaue Vorstellung von meinem Mr. Right und könnte auch niemals mit einem Mann zusammen sein, der den ganzen Abend nur vor einem Salatblatt sitzt. Für mich sind Veganer unsexy. Ich bin ein sinnlicher Genussmensch und so sollte auch mein Partner ticken", offenbart Evelyn.

Wie die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ebenfalls verrät, sollte auch ihr Zukünftiger eine Familie gründen wollen: "Ein Mann, der sich keine Familie wünscht, wäre nicht der richtige Partner." Falls Mr. Right sich aber noch etwas Zeit lassen sollte, habe Evelyn bereits einige Vorkehrungen geplant. "Deswegen werde ich meine Eizellen jetzt einfrieren lassen, denn ich möchte unbedingt Kinder haben. Eigentlich wäre mir der natürliche Weg lieber, aber so kann ich mir noch etwas Zeit lassen."

Getty Images Evelyn Burdecki bei der Premiere von "Manta Manta – Zwoter Teil"

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2023

Getty Images Evelyn Burdecki im Mai 2023 in Monheim

