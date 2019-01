Evelyn Burdecki (30) ist Königin des Dschungels! Am vergangenen Samstag gewann die ehemalige Bachelor-Kandidatin die 13. Staffel des Dschungelcamps. Mit ihrer schusseligen Art und ihren zweifelhaften Aussagen überzeugte sie die Zuschauer des Erfolgsformats seit dem ersten Tag. Kurz vor ihrem Abflug zurück nach Deutschland hat sich die quirlige Blondine nun in den sozialen Medien zu Wort gemeldet: Evelyn bedankt sich bei ihren Fans!

Zum ersten Mal seit ihrem Auszug aus dem australischen Busch teilte die 30-Jährige einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. "Auf dem Weg nach Frankfurt – OMG, wie aufgeregt ich bin! Ich habe wirklich die beste Community der Welt! Ich freu mich so", schrieb sie zu ihrem neuesten Post. "Ich lese die ganze Zeit eure lieben und lustigen Nachrichten! Schau mir eure tollen Storys an, wo ihr mich so wahnsinnig unterstützt habt! Ich hab Tränchen in den Augen, vor Glück. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft", bedankte sich Evelyn für die Unterstützung ihrer Anhänger.

Im großen Finale der Reality-Show setzte sich Evelyn gegen Felix van Deventer (22) durch. Die kürzlich veröffentlichten Votings der Zuschauer zeigen, dass der Lippenstift-Fan den GZSZ-Star mit einem deutlichen Abstand hinter sich lassen konnte. Mit 60,45 Prozent der Stimmen sicherte sich die Düsseldorferin den Platz auf dem heiß begehrten Dschungel-Thron.

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin 2019

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Kandidatin der 13. Staffel des "Dschungelcamps"

Kammerer,Bernd Evelyn Burdecki im Januar 2019 in Frankfurt

