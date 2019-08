Muss Liebe schön sein! Schon seit einiger Zeit turteln die beiden Popstars Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) miteinander rum – ein liebevoller Geburtstagspost mit den drei großen Worten von Camila an Shawn Anfang des Monats machte es dann offiziell: Die beiden sind ein Paar. Nun entführte der 21-Jährige die "Havana"-Interpretin in sein Heimatland Kanada – und dort ging es heiß her. Die Stars wurden beim wilden Knutschen gesichtet!

Laut TMZ war es eine romantische Nacht in Montreal – Shawn und Camila schlenderten durch die Stadt und hielten für einen kurzen Espresso in einem Café. Es kam der erste Kuss, dann der zweite – und irgendwann vergaßen die beiden alles um sich herum. Eine exklusive Quelle verriet HollywoodLife, dass die 22-Jährige vor allen Dingen eines an Shawn liebt: "Er ist nicht nur heiß, sondern auch ein guter Mensch. Und das ist das Wichtigste für Camila." Laut des Insiders sei er "ein richtiger Traumprinz".

Die beiden Sänger arbeiteten 2015 an dem Song "I Know What You Did Last Summer" und wurden so zunächst Freunde. Ein Informant berichtet, dass das Paar sich diese Freundschaft nach wie vor bewahrt – auch, wenn eine Beziehung aus ihr geworden ist.

Splash News Camila Cabello und Shawn Mendes in New York 2019

Splash News Camila Cabello und Shawn Mendes in Miami

FIA Pictures / MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes 2019 in Los Angeles

