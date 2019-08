Eddie Money sieht schweren Zeiten entgegen! Der US-Amerikaner machte sich als erfolgreicher Sänger einen Namen und hatte vor allem in den 70er- und 80er-Jahren Mega-Erfolge! Seine Hits "Two Tickets To Paradise" und "Take Me Home Tonight" sicherten sich Chartplatzierungen. Doch jetzt schockt der 70-jährige Musiker seine Fans plötzlich mit einer schlimmen Nachricht: Bei Eddie wurde während einer Routineuntersuchung Krebs im vierten Stadium diagnostiziert!

In seiner eigenen Reality-TV-Serie Real Money verriet der Rockstar: "Wir haben herausgefunden, dass ich Krebs habe und dass es im vierten Stadium ist und dass er in meiner Leber und meinen Lymphknoten und ein bisschen in meinem Magen ist." Seine Frau Laurie fügte noch hinzu, dass auch seine Speiseröhre betroffen sei. "Es hat mich wirklich sehr getroffen", gab Eddie ganz offen zu.

Dem "Peace in Our Time"-Interpreten sei es wichtig, seine Erkrankung nicht geheim zu halten und zu allen ehrlich zu sein. Wie die Heilungschancen stehen und ob die Ärzte ihm eine Prognose gestellt haben, lässt er offen – allerdings sagt er: "Werde ich noch lange leben? Wer weiß? Es liegt in Gottes Hand."

Getty Images Eddie Money, Musiker

Getty Images Eddie Money 2017 in San Jose

Getty Images Eddie Money 2013 in New York

