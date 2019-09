Sieben Monate, bevor Eddie Money starb, erneuerte der amerikanische Rocksänger sein Ehegelübde mit dem ehemaligen Model Laurie Money. Bereits lange Jahre zuvor war es der Wunsch des Musikers und seiner Ehefrau, noch einmal kirchlich zu heiraten. Sicherlich auch aufgrund seiner schweren Krebsdiagnose konkretisierte das Paar schließlich seine Pläne und gab sich am 7. Februar 2019 erneut in einer privaten Zeremonie das Jawort.

Laut TMZ habe die Trauung, an der ausschließlich engste Familienmitglieder teilnahmen, in der California Community Church im San Fernando Valley stattgefunden. Laurie trug dabei das Kleid, das sie auch bereits 1989 anziehen wollte, als sich die beiden in Mexiko die ewige Liebe schworen. Damals sollte die Herstellung des Wedding-Dresses allerdings drei Monate dauern – zu lang für die Frischverliebten. Laurie entschied sich für eine alternative Robe. Und so kam sie erst 30 Jahre später in den Genuss ihres von Bob Mackie designten Kleides, das nicht nur Laurie selbst, sondern auch ihren Eddie beim Anblick seiner Braut zum Strahlen brachte.

Für den "Take Me Home Tonight"-Interpreten war Laurie stets sein Fels in der Brandung. Wie er gegenüber People einst erklärte, habe Laurie ihn im Jahre 1985 dazu gebracht, keinen Alkohol mehr zu trinken. Für sie sei er nüchtern geworden! Die Liebe der beiden sollte über drei Jahrzehnte lang anhalten. Am 13. September verlor er den Kampf gegen den Speiseröhrenkrebs und verstarb im Alter von 70 Jahren in Los Angeles.

