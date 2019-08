Anne Wünsches (28) Mamaherz blutet! Seit der Trennung von ihrem Langzeitpartner Henning Merten wohnen ihre zwei gemeinsamen Kinder hauptsächlich bei der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Töchterchen Miley ist gerade sechs geworden und geht schon zur Schule und Nesthäkchen Juna geht in den Kindergarten – zumindest bis vor Kurzem: Weil Anne das Gefühl hat, dass es ihrer Jüngsten in der Kindertagesstätte nicht gut geht, hat sie jetzt beschlossen, sie dort wieder rauszunehmen!

"Und zwar hat das folgenden Grund: Wir haben festgestellt, dass Juna unglaubliche Verlustängste hat und das halt eben seit der Trennung", erklärte die Vollblutmama in ihrem neuesten YouTube-Video – und verteidigte sich schon mal im Voraus gegen etwaige Hater: "Ich weiß, viele Mütter sagen jetzt: 'Das Kind muss in die Kita, dort lernt es gewisse Dinge, die es braucht', aber ich werde Juna ja jetzt nicht für immer aus der Kita nehmen." Anne habe als Mutter die Entscheidung getroffen, dass es so erst mal das Beste sei, weil aktuell so viele Veränderungen in ihrem Leben anstehen. "Ich als Mama handle halt sehr nach dem Bauchgefühl und jetzt gerade scheint es das Richtige zu sein."

Obwohl Anne beteuerte, dass sie wisse, was das Beste für ihr Kind ist, brach in den Kommentaren unter dem Beitrag eine hitzige Diskussion los – viele User warfen der Laiendarstellerin vor, sie würde zu oft ohne ihre Kids verreisen. Annes Abwesenheit scheint für sie der eigentliche Grund für Junas Ängste zu sein. "Eine Trennung ist für Kinder immer am schlimmsten, eben weil sie wie deine Juna Verlustängste haben, warum fährt man gerade in dieser Zeit in den Urlaub?!", ärgerte sich eine Followerin und wetterte weiter: "In den meisten Fällen gehen die Kinder in die Kita, während Mama/Papa arbeiten müssen, aber sie sehen Mama/Papa ja dennoch jeden Tag, du hingegen bist tagelang weg und das kann man nicht vergleichen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Tochter Juna

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

