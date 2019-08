Ex-Geordie Shore-Star Vicky Pattison (31) bringt mit Verlobungsgerüchten ihre Follower gegen sich auf. Die 31-Jährige ist seit sechs Monaten mit TOWIE-Star Ercan Ramadan glücklich. Im August zog das Paar in London zusammen. Ist es nun an der Zeit für das nächste große Kapitel in der Beziehung? Dieser Eindruck drängte sich bei Vickys letztem Social-Media-Post auf. Denn die Moderatorin schien mit einem romantischen Foto ihre Verlobung zu verkünden. Dabei hat Ercan in Wahrheit gar nicht um Vickys Hand angehalten!

Das Bild auf Instagram zeigt Vicky und Ercan auf Teneriffa beim Anstoßen mit Champagner – das Paar strahlt verliebt. "Heute war einer der schönsten Abende meines Lebens", schrieb die 31-Jährige und fügte hinzu: "Danke, dass du mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht hast." Ihr linker Ringfinger ist in dem Foto dabei auffällig verdeckt. Der Post sorgte umgehend für Spekulationen, dass Ercan seiner Freundin einen Verlobungsring geschenkt habe.

Jetzt kam allerdings raus: Alles offenbar nur Show, wie ein angeblicher Insider ausplauderte. Vicky und Ercan seien nicht verlobt, die romantische Szene sei für eine neue Reality-Show gestellt gewesen. Viele Instagram-Nutzer warfen Vicky in den Kommentaren vor, ihre Beziehung für Klicks auszubeuten. Manch einem Follower kam das Ganze seltsam vertraut vor. "Das hast du auch über deinen letzten Freund gesagt", schrieb ein User. Vickys Beziehung mit Ercan hatte drei Monate nach der Trennung von ihrem Verlobten John begonnen.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan

Instagram / ercan_ram Ercan Ramadan im Juli 2019

Instagram / vickypattison Vicky Pattison im August 2019

