Ehe-Start mit Hindernissen bei Vicky Pattison und Ercan

Vicky Pattison (37) sorgt derzeit mit einer frechen Ansage an ihren Ehemann Ercan Ramadan für Schlagzeilen. Im Gespräch mit Rylan Clark in dessen YouTube-Talkshow "Air Rylan" verriet die Reality-TV-Ikone, dass sie ihren Ehemann regelmäßig mit den Worten "Du bist nur mein erster Ehemann" auf Trab hält – ein Scherz, der ihre humorvolle Seite zeigt. Vicky, bekannt aus Formaten wie Geordie Shore, hat Ercan im vergangenen Jahr standesamtlich in Marylebone geheiratet und kurz darauf in Italien mit Freunden und Familie ein opulentes Fest gefeiert. Nach der Hochzeit verschob das frisch gebackene Ehepaar allerdings die Flitterwochen, da Vicky beruflich direkt für ihre neue Show "The Honesty Box" nach Zypern reisen musste.

Trotz all der glamourösen Feiern war der Start ins Eheglück nicht ganz so makellos, wie es nach außen wirkt. Vicky gab in der BBC-Radiosendung "Women's Hour" offen zu, dass die ersten sechs Monate nach der Hochzeit für sie eine "sehr fremde Erfahrung" gewesen seien: "Es war schwierig, ich war frustriert und häufig überwältigt", gestand sie. Hinzu kommt, dass das Ehepaar aktuell sogar überwiegend in getrennten Betten schläft: "Ich schlafe mit den Hunden, er im Gästezimmer", verriet Vicky gegenüber OK! Magazine. Schuld daran sind vor allem die tierischen Mitbewohner, weshalb die Zweisamkeit manchmal zu kurz kommt. Dennoch schwärmte sie von ihrem Ercan: "Er ist mein größter Fan und super unterstützend."

Obwohl Freunde und Fans schon bald Nachwuchs erwarteten, wollen sich die beiden noch Zeit lassen. Vicky hatte bereits ihre Eizellen einfrieren lassen und sprach offen darüber, dass sie das Eheleben mindestens ein Jahr auskosten und dann in aller Ruhe den nächsten Schritt planen möchte. Die Ehe mit Ercan zählt nun zu den Konstanten in ihrem Leben, nachdem Vicky in der Vergangenheit mit turbulenten Beziehungen Schlagzeilen gemacht hatte. Sie betont heute, dass sie das Singleleben nicht im Geringsten vermisse.

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison, März 2025

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison, April 2025

