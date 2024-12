Vicky Pattison wehrt sich gegen Kritik an ihrer Krankheit

Vicky Pattison (37), bekannt aus der Reality-TV-Sendung Geordie Shore, hat sich auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft gegen Internet-Trolle verteidigt, die ihr vorwerfen, ihre gesundheitlichen Probleme nur vorzutäuschen. Die 37-Jährige leidet seit Jahren an der chronischen Erkrankung PMDD (prämenstruelle dysphorische Störung), die sich bei ihr unter anderem durch extreme Stimmungsschwankungen, Depressionen und Angstzustände äußere. In ihrem Beitrag teilte sie Fotos von sich, die sie in emotional schwierigen Momenten zeigen, darunter tränenreiche Selfies und Bilder ihres aufgeblähten Bauchs, um ihre täglichen Herausforderungen mit der Krankheit zu verdeutlichen. "Es ist 2024 – Frauen haben keine Zeit, sich Krankheiten auszudenken", schrieb Vicky.

In ihrem längeren Statement warf Vicky der Gesellschaft eine mangelnde Sensibilität für weibliche Gesundheitsthemen wie PMDD, Endometriose oder PCOS (Polyzystisches Ovar-Syndrom) vor. Sie kritisierte, dass Frauen oft als überdramatisch abgestempelt oder nicht ernst genommen werden würden, wenn sie über ihre Schmerzen sprechen. Außerdem berichtete sie, dass viele Frauen, darunter auch sie selbst, jahrelang von Ärzten, insbesondere männlichen, nicht ausreichend behandelt oder abgewiesen worden seien. Vicky erklärte: "PMDD ist wie eine Welle, die all die positiven Momente mit sich reißt." Trotz dieser belastenden Symptome setzt sie sich weiterhin öffentlich für ein besseres Verständnis der Erkrankung ein.

Privat hat Vicky kürzlich einen emotionalen Höhepunkt erlebt: Im August heiratete sie ihren Partner Ercan Ramadan in einer romantischen Zeremonie. Doch selbst der Weg zu diesem besonderen Tag wurde von ihrer Erkrankung überschattet, wie sie ehrlich teilte. Von Freunden und Fans erhält sie dabei viel Zuspruch – darunter Prominente wie Ashley Roberts (43), die in einem Kommentar schrieb: "Sende dir so viel Liebe, du wunderschöner Mensch."

Instagram / vickypattison Vicky Pattison zeigt ihren aufgeblähten Bauch

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Juli 2024