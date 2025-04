Nach Hochzeit: Vicky Pattison schiebt Honeymoon-Pläne auf

Vicky Pattison (37) und Ercan Ramadan schlossen im vergangenen Spätsommer den Bund fürs Leben: Das Paar heiratete zunächst in der Old Marylebone Town Hall in London, bevor es für eine große Feier nach Italien ging. Wie der Geordie Shore-Star nun gegenüber The Mirror verrät, lassen die romantischen Flitterwochen aber nach wie vor auf sich warten. Für Vicky ging es nach der Hochzeit nämlich erst einmal nach Zypern, wo sie als Moderatorin für "The Honesty Box" vor der Kamera stand. "Wir hatten eigentlich eine kleine Hochzeitsreise geplant, aber dann musste ich die Show promoten", erklärt sie. "Es fühlt sich also so an, als wäre ich im Moment nicht dazu bestimmt, Flitterwochen zu machen, und das ist okay."

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Hochzeitsreise komplett ins Wasser fällt – die 37-Jährige müsse sich derzeit einfach nur "definitiv auf meine Karriere konzentrieren". Da Ercan aber der "größte Fan" seiner Frau ist, hat er damit überhaupt kein Problem. "Er unterstützt mich sehr. Ich glaube nicht, dass ich 'The Honesty Box' oder alles, was ich im vergangenen Jahr gemacht habe, ohne ihn hätte machen können", schwärmt Vicky von dem ehemaligen Bauunternehmer. Wie ihr Honeymoon letztendlich aussehen wird, steht aber noch in den Sternen: Es könnte nämlich auch sein, dass die Eheleute schon bald das Thema Nachwuchs in Angriff nehmen. "Ich würde gerne glauben, dass bald Kinder kommen und dann wird es für uns nur noch All-Inclusive-Wasserparks geben", gibt die TV-Persönlichkeit lachend preis.

Vicky und ihr Liebster traten im August 2024 vor den Traualtar. Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin empfand die Feierlichkeiten als wunderschön – trotzdem war sie das ein oder andere Mal auch ein wenig überfordert. "Die Hochzeit in London war so chaotisch. Ich fand es wirklich stressig – der Empfang fand bei mir zu Hause statt, ich hatte keinen Hochzeitsplaner und war für alle die erste Anlaufstelle", gestand die Britin im Interview mit Heat World und ergänzte, sie habe einigen ihrer Gäste an einem bestimmten Punkt sogar gesagt, sie sollen "verdammt noch mal abhauen".

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison, März 2025

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan und Vicky Pattison, April 2025

