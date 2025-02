Nathan Henry schwärmt vom Ergebnis seiner Penisvergrößerung

Nathan Henry verwöhnte sich im Dezember mit einer besonders intimen Schönheitsbehandlung: Der Geordie Shore-Star unterzog sich einer Penisvergrößerung durch das sogenannte P-Shot-Verfahren, wie er via Instagram verriet. Diese Art der Behandlung soll neben der Optik auch die Erektionsfähigkeit verbessern. Dafür wird Plasma, das zuvor aus dem Blut des Patienten gewonnen wurde, in den Penis injiziert. Mit dem Resultat scheint Nathan heute, rund acht Wochen nach dem Eingriff, extrem zufrieden: "Die Ergebnisse sind erstaunlich. Ich bin wirklich schockiert."

Nathan gab in seinem Beitrag zu, dass ihm der medizinische Eingriff an seinem besten Stück zunächst Bedenken bereitet hatte. Die Tatsache, dass dieses spezielle Verfahren komplett ohne zusätzliche Chemikalien oder synthetische Stoffe funktioniert, sei für ihn aber ein entscheidender Punkt gewesen. Mit Humor erzählte er von den Vorteilen, die er seit der Behandlung genießt: "Ich versuche, es so zu formulieren, dass es nicht schmutzig klingt. Wenn man Sex hat und dann das Ziel erreicht, hält das Gefühl länger an als die durchschnittlichen zwei oder drei Sekunden." Trotz anfänglicher Nervosität bei der Prozedur schilderte er den Eingriff rückblickend als unkompliziert und nahezu schmerzfrei. "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wenn ihr darüber nachdenkt, solltet ihr unbedingt einen Beratungstermin vereinbaren", ermutigte Nathan seine Follower.

Der TV-Star ist bekannt für seine positive Art und seinen offenen Umgang mit Schönheitsbehandlungen. Seit seinem Durchbruch in der Reality-Show "Geordie Shore" im Jahr 2015 experimentiert Nathan immer wieder mit kosmetischen Eingriffen. Dabei hat er in der Vergangenheit bereits Filler an Kinn, Wangen und Lippen ausprobiert, um sein Erscheinungsbild nach eigenen Vorstellungen zu formen. So bleibt zu hoffen, dass auch seine neuste Modifikation ihm lange und intensive Freude bereiten wird.

Getty Images Nathan Henry bei einem "Geordie Shore"-Pressetermin, 2017

Anthony Harvey "Geordie Shore"-Stars Scott Timlin, Marnie Simpson, Chloe November und Nathan Henry in London

