Frisch verheiratete Vicky Pattison hat großen Kinderwunsch

Vicky Pattison (37), bekannt aus "Geordie Shore", hat in einem emotionalen Interview ihre Sehnsucht nach Kindern thematisiert. Die 37-Jährige, die seit Kurzem mit Ercan Ramadan verheiratet ist, sprach mit Heat über ihre Pläne, Mutter zu werden, was sie zutiefst rührte. "Das ist der logische nächste Schritt für Ercan und mich", erklärte sie und kämpfte dabei mit den Tränen. Das Paar, das sich erst dieses Jahr in einer romantischen Zeremonie in Marylebone das Jawort gab, hat bereits konkrete Pläne. Vicky ließ zuvor ihre Eizellen einfrieren, um sich den Traum von einer Familie in Zukunft zu erfüllen.

Die beiden wollen sich allerdings noch etwas Zeit lassen, bevor sie ernsthaft mit der Familienplanung beginnen, wie Ercan gegenüber Express erklärte. Durch ihre Eizellenkonservierung habe sie weniger Druck, so Vicky, die hofft, in diesem Bereich bald "gesegnet" zu werden. Währenddessen konzentrieren sich die beiden noch auf ihre Karrieren und das Reisen. Dennoch bleibt der Kinderwunsch für beide ein wichtiges Thema, das sie sicherlich in Zukunft angehen möchten.

Vicky und Ercan lernten sich vor fünf Jahren durch gemeinsame Freunde kennen, bevor sie sich 2024 das Jawort gaben. Die Feierlichkeiten und ihre Höhepunkte werden demnächst in einer TV-Spezialausgabe zu sehen sein. Abseits des Glanzes sprach Vicky auch offen über weitere persönliche Themen, etwa ihren Umgang mit prämenstrueller dysphorischer Störung (PMDD), die bei ihr regelmäßig schwere emotionale und körperliche Symptome auslöst. "Ich fühlte mich befreit, weil ich erkannte, dass ich nicht verrückt bin. Es hat einen Namen", sagte sie in einem aufschlussreichen Gespräch mit Naga Munchetty bei 5 Live und zeigte einmal mehr, dass ihr offener Umgang mit emotionalen Herausforderungen eine Inspiration für viele ihrer Fans ist.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im September 2024

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan im Oktober 2021

