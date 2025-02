Vicky Pattison teilt ihre verstörende Erfahrung mit Deepfake

Vicky Pattison (37) sprach kürzlich in Lorraine Kellys (65) Talkshow "Lorraine" über ihre neue Show "Vicky Pattison: My Deepfake Sex Tape". Darin arbeitet Vicky mit Schauspielern zusammen, um ein Deepfake-P*rno-Video mit ihrem Konterfei zu erstellen und ins Netz zu stellen. Sprich: Die Zuschauer glauben, es handelt sich um Vicky, aber mithilfe von künstlicher Intelligenz wurde dieses Bild lediglich technisch erzeugt. Während ihres Gesprächs mit Lorraine enthüllte die Berühmtheit, dass ihr die verstörende Realität der Deepfakes in Bezug auf ihre Kinderplanung zu schaffen mache: "Was mich immer wieder beschäftigt, ist, dass ich letztes Jahr geheiratet habe und Ercan und ich gerne eine Familie gründen würden, aber in was für einer Welt ziehen wir kleine Mädchen auf."

Die Britin habe von der Produktion ihrer Show aber nicht nur diese verstörenden Erkenntnisse für sich mitgenommen. Trotz ihrer Bedenken betonte die 37-Jährige, wie viel Kraft sie aus dieser extremen Erfahrung gezogen habe. Vicky erläuterte: "Ich hatte das Glück, vier unglaubliche Überlebende des Deepfake-Missbrauchs zu treffen und nicht nur zu sehen, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen haben, sondern sich auch für Veränderungen einsetzen, und das ist einfach nur inspirierend."

Die Reality-TV-Bekanntheit hatte bereits in der Vergangenheit ihren Kinderwunsch thematisiert. Zusammen mit ihrem Ehemann Ercan, den sie 2024 heiratete, könne sie sich diesen Schritt grundsätzlich vorstellen. So hatte Vicky mit Heat über ihren Plan, Mutter zu werden, gesprochen. Dabei verriet sie völlig offen und zu Tränen gerührt: "Das ist der logische nächste Schritt für Ercan und mich." Inwiefern sie die neuen Erkenntnisse über Deepfake tatsächlich davon abbringen werden, bleibt vorerst abzuwarten.

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan, Oktober 2024

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan, September 2024

