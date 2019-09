Will Ennesto Montè (44) etwa mehr als nur Freundschaft? Es ist erst wenige Wochen her, dass Fotos an die Öffentlichkeit gelangten, die den Entertainer und Daniela Büchner (41) ganz vertraut zeigten. Schnell stellten die beiden klar: Mehr als Freundschaft geht zwischen ihnen nicht! Zu dieser Zeit war Ennesto noch mit Anastasiya Avilova (30) zusammen – kurz danach zerbrach ihre Liebe allerdings. Anastasiya kann sich im Übrigen sehr gut vorstellen, dass Ennesto mehr als nur ein platonisches Interesse an Danni hat!

Promiflash traf die Temptation Island-Kandidatin auf der Angermaier Trachtennacht 2019 und hakte nach, was sie von dem engen Verhältnis zwischen Ennesto und der Witwe von Jens Büchner (✝49) hält: "Ich weiß nicht, ob da wirklich was läuft bei Danni und Ennesto. Ich kenne Danni nicht persönlich, aber ich kenne schon Ennesto", deutete Anastasiya geheimnisvoll an. "Ich weiß, wie er den Frauen gegenüber ist, was das für ein abgefuckter Macho ist." Dies meine sie nicht einmal böse, könne sich bei ihm aber alles vorstellen.

Mit der Wahl-Mallorquinerin und den zuvor erwähnten Schnappschüssen habe die Trennung aber trotzdem nicht viel zu tun gehabt. Im Interview erklärte sie die Gründe für das Liebes-Aus: "Es geht nicht nur um die Bilder, es geht mehr um das Verhalten von Ennesto, wie Ennesto sich mir gegenüber verhielt. Dass er mir einfach vieles verschwiegen hat und das fand ich nicht in Ordnung. [...] Ennesto war ein Fehler."

Starpress/WENN.com Ennesto Monte und Daniela Büchner auf der Bild-Party auf Mallorca

Anzeige

Privat Ennesto Monté und Anastasiya Avilova im Urlaub

Anzeige

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de