Bei Ennesto Monté (44) und Anastasiya Avilova (30) hat es schon länger gekriselt. Erst fiel der erste gemeinsame Pärchenurlaub ins Wasser und dann entfolgte die Temptation Island-Beauty ihrem Freund auf Instagram. Der Grund für den virtuellen Beziehungs-Ärger: Ennesto wurde beim gemeinsamen Essen mit Daniela Büchner (41) gesichtet und soll seine Liebste darüber angelogen haben. Anastasiya fühlte sich hintergangen. Bisher sah es allerdings noch so aus, als könnten sich die beiden wieder zusammenraufen. Jetzt bestätigte Anastasiya aber: Sie und Ennesto sind offiziell getrennt!

Das endgültige Liebes-Aus gab die 30-Jährige jetzt in der Bild bekannt: "Ich sehe keine Zukunft mehr für uns. Ich habe keinen Kontakt mehr zu Ennesto – und möchte auch keinen mehr. Das könnt ihr ihm auch gerne so sagen." Ups! Also eine freundschaftliche Trennung klingt wohl anders. Auf einen öffentlichen Rosenkrieg müssen sich die Fans aber wahrscheinlich nicht gefasst machen. Weder Daniela, noch Ennesto wollten sich zu den gemeinsamen Fotos bisher äußern. Auch zu dem Beziehungsende schweigt der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer bisher.

Dabei fing alles zwischen Ennesto und Anastasiya so schön an. Noch vor wenigen Tagen beteuerte die Brünette im Promiflash-Interview, wie verliebt die beiden sind: "Ja, wir sind voll happy."

ActionPress Daniela Büchner bei der Saison-Eröffnung im Megapark auf Mallorca, 2019

Promiflash Anastasiya Avilova und Ennesto Monté

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Anastasiya Avilova

