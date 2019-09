Jetzt wird es auch ihm zu bunt! In der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars erregte vor allem Love Island-Star Elena Miras (27) Aufsehen: Das lose Mundwerk der Kuppelshow-Bekanntheit stieß sowohl den Bewohnern als auch den Zuschauern sauer auf. Dabei galt die Wut der Reality-Beauty nicht nur ihren Mitbewohnern – selbst ihr Partner Mike Heiter bekam regelmäßig sein Fett weg. Während der Papa der kleinen Aylen die Ausraster seiner Liebsten bisher unkommentiert ließ, reicht es ihm im Finale aber endgültig!

Ein RTL-Teaser zum Höhepunkt der Sendung verspricht so einiges an Drama und Aufregung: Beim Spiel "Einfach einlochen" will die 27-Jährige nicht aufhören, zu schreien: Ihr täten die Arme zu sehr weh, um weiterzumachen. Mikes ruhig geäußerte Bitte, sich anzustrengen, da es immerhin um 50.000 Euro gehe, bringt für Elena das Fass dann zum Überlaufen: "Was bist du für ein Scheiß-Wichser, ich kann nicht mehr. [...] Boah krass, dieser Typ, Mann, wir sind nachher getrennte Menschen, boah, was für ein fucking Egoist", sprudelt es nur so aus der temperamentvollen Schweizerin heraus.

"Ich bin stolz auf dich, du hast gut gekämpft, nur diese Beleidigungen müssen nicht sein. [...] Deine Beleidigungen gehen immer klar, ne, du kannst die Beleidigungen immer raushauen, du darfst das, du bist Elena Miras, die darf jeden Menschen auf diesem Planeten beleidigen, ohne dass jemand sauer auf sie sein darf", wehrt sich Mike dann knallhart. Dass seine Freundin sich weigert, sich für die Beleidigungen zu entschuldigen, kann der Muskelmann kaum fassen: "Da sieht man, dass du keinen Respekt hast vor mir, dir ist alles scheißegal."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TV NOW Thomas Graf von Luxburg, Roland Bartsch, Jasmin Herren, Kate Merlan und Elena Miras

Anzeige

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Elena Miras bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de