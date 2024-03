Zukunftspläne: Mike Heiter und Leyla wollen zusammenziehen!

Machen sie etwa schon bald Nägel mit Köpfen? Im diesjährigen Dschungelcamp funkte es gewaltig zwischen Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27). Nach ihrer Zeit im australischen Busch lernten sich der einstige Love Island-Kandidat und die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin noch intensiver kennen. Seit Mitte März sind die beiden inzwischen ein Paar. Nun wollen Mike und Leyla sogar schon den nächsten Schritt zusammen wagen!

In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich der 31-Jährige den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein Follower will dabei von dem Muskelmann wissen, ob er sich vorstellen könnte, mit Leyla zusammenzuziehen. "Ja, wir haben uns vor ein paar Tagen sogar die erste Wohnung in Essen angeguckt", verrät Mike und fügt hinzu: "Aber wir wissen noch nicht, ob wir ein Haus oder eine Wohnung nehmen." In den nächsten Wochen seien daher noch weitere Besichtigungen geplant.

Auf Social Media gewährt das frischgebackene Pärchen immer wieder private Einblicke in sein Liebesleben. Erst vor wenigen Tagen teilten Mike und Leyla einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie sich leidenschaftlich küssen. Die Fans waren von der Aufnahme total begeistert. "Nicht gesucht, aber doch gefunden", stellte unter anderem ein Follower in der Kommentarspalte fest.

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar

