Mike Heiter bei den SixxPaxx: Darauf können sich Fans freuen

Mike Heiter (31) schult um: Im April wird er gemeinsam mit den SixxPaxx in Berlin auftreten. Was erwartet die Fans bei der heißen Männer-Show? Promiflash hat bei Manager Omid Jay nachgehakt. "Mike wird einige Minuten auf der Bühne bekommen, wo er sich selbst darstellen kann", gibt Omid bekannt. Neben seiner Solo-Nummer werde er Teil der beliebten Strip-Show der Hotties sein. Er erklärt: "Wir haben eine sehr aufwendige Show von jeweils zwei Blöcken, je eine Stunde. Er wird in jedem Block zu sehen sein für einige Minuten." Wer mehr wissen wolle, müsse die Performance selbst erleben.

Zunächst wird der Realitystar von den anderen Tänzern der Gruppe eingearbeitet – Strippen will schließlich gelernt sein. "Wir haben zwei Shows für beide Seiten zum Kennenlernen. Einerseits für ihn, damit er das Pensum kennt, aber auch für uns, um zu sehen, wie er das Ganze umsetzt und wie er rüberkommt", berichtet Omid im Interview. Bisher laufe die Zusammenarbeit aber sehr gut. Daher könne der Manager sich durchaus vorstellen, Mike als sexy Stripper für die nächste Tour einzuplanen! "Aber da müssen wir erst mal die beiden Termine abwarten", betont er.

Auch Mike selbst nimmt die Chance sehr ernst. Neben dem offiziellen Training gibt er auch zu Hause Vollgas, um bei seinem großen Auftritt zu glänzen. Dabei erhält er Unterstützung von seiner Dschungelcamp-Liebe und Freundin Leyla Lahouar (27). "Ich bereite mich jetzt so vor, dass ich halt ein bisschen zu Hause übe – mit Leyla, sehr wahrscheinlich sogar", erklärte er im Gespräch mit Promiflash bei der SixxPaxx-Magic-Tour.

Instagram / thesixxpaxx Die SixxPaxx

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

