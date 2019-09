Jetzt schießt Ennesto Monté (44) gegen seine Ex Anastasiya Avilova (30) zurück! Seit Anfang August ist nach nur wenigen Wochen Beziehung schon wieder alles aus zwischen dem Sänger und der Temptation Island-Beauty. Schnell wurde deutlich, dass die beiden nicht gerade im Guten auseinandergegangen sind: Im Promiflash-Interview zeigte sich die gebürtige Ukrainerin überzeugt, dass ihr Ex mehr als nur platonisches Interesse an seine Kumpeline Daniela Büchner (41) habe und bezeichnete ihn sogar als "abgefuckten Macho". Nun reagierte er erstmals auf die Vorwürfe!

Gegenüber Promiflash erklärte der 44-Jährige: "Anastasiya bezeichnet mich als abgefuckten Macho? Dass ich nicht lache." In der Tat sei er einmal abgefuckt gewesen – und zwar als seine Verflossene eine ausgelassene Partynacht mit Marc Terenzis (41) SixxPaxx auf Mallorca verbracht habe. Außerdem müsse er Anastasiya weder davon erzählen, wenn er sich mit Danni treffe, noch gehe sie sein Verhältnis zu der Wahl-Mallorquinerin überhaupt etwas an. Für die Witwe von Jens Büchner (✝49) hatte er dagegen nur liebevolle Worte übrig. "An einer so tollen verantwortungsbewussten, ehrlichen und erfolgreichen Frau wie Danni sollte sie sich mal ein Beispiel nehmen." Anastasiyas Eifersucht auf die Blondine sei ihm egal.

Auslöser für den Streit waren Fotos, die Ennesto und Daniela in einem vertrauten Umgang zeigten. Obwohl der Ballermann-Star auf Promiflash-Nachfrage betonte, dass er sich lediglich sehr gut mit ihr verstehe, gab Anastasiya nur wenig später ihre Trennung von Ennesto im Netz bekannt.

Instagram / ennesto.official Ennesto Montè und Daniela Büchner

Anzeige

Privat Anastasiya Avilova und Ennesto Monté in Köln

Anzeige

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Anastasiya Avilova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de