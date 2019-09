Nico Schwanz (41) zeigt, was er hat! Gerade erst machte das Malemodel mit seinem Liebesleben Schlagzeilen: Völlig überraschend hatte sich seine Freundin, Let's Dance-Profi Katja Kalugina (26), von ihm getrennt. Der Grund: Offenbar hat die attraktive Tänzerin in ihrem neuen Parkettpartner Dimitri Boog eine neue bessere Hälfte gefunden. Zeigte sich Nico zuletzt sehr verletzt in Interviews und im Netz, scheint er nun nach vorne zu blicken! Auf Social Media präsentierte sich der 41-Jährige nun splitterfasernackt – ob er seiner Ex damit zeigen will, was sie verpasst?

Lasziv sitzt Nico nur von ein wenig Schaum bedeckt in seiner Wanne, hat das Handy am Ohr und schaut verträumt in die Ferne. Ein Anblick auf Instagram, der mit Sicherheit so manches Damenherz höherschlagen lässt. Ob der Womanizer damit wohl seiner einstigen Flamme Katja unter die Nase reiben will, wen sie sich da entgehen lässt? Bei seinen Followern kommt der Schnappschuss auf jeden Fall richtig gut an: "Oh Gott! Schnappatmung", schreibt beispielsweise eine begeisterte Userin.

Nico scheint es nach dem plötzlichen Bruch von seiner Partnerin jedenfalls wieder deutlich besser zu gehen. Auf Instagram zeigte sich der Blondschopf zuletzt sogar wieder lächelnd und umgab sich mit Menschen, die ihm offenbar richtig guttun, wie seinen Sohn oder gute Freunde. Und nach diesem Nackt-Schnappschuss dauert es sicher nicht mehr lange, bis der Reality-Star wieder eine neue Dame an seiner Seite hat.

Getty Images Collage: Nico Schwanz und Katja Kalugina

P.Hoffmann/WENN.com Nico Schwanz beim Audi Ascot Renntag

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz mit seinem Sohn

