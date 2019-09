Bei diesen Streithähnen kochten die Emotionen wieder über! Am Mittwochabend war es endlich so weit: Bachelorette Gerda Lewis (26) krönte im großen TV-Finale ihren Herzjungen: Keno Rüst bekam ihre letzte Rose! Kurz nach der finalen Folge trifft die Schnittblumenverteilerin in der großen Wiedersehens-Show auf die ausgeschiedenen Kandidaten und wird enthüllen, ob sie und Keno noch ein Paar sind. Auch die Zoff-Brüder Daniel Chytra und Oggy Batar sind bei der Reunion dabei – und wie schon in den Bachelorette-Folgen können sie auch dieses Mal kein gutes Haar am anderen lassen: Es kommt zur verbalen Auseinandersetzung!

Seit der zweiten Bachelorette-Folge können sich der Gleitschirm-Pilot und der Muskelprotz nicht riechen. In der Wiedersehens-Runde werden sie erneut mit ihren wüsten Beschimpfungen konfrontiert – sie kriegen Ausschnitte gezeigt, in denen sie sich beleidigten und angingen. Anscheinend haben die Jungs ihren Streit noch nicht beigelegt, denn Oggy echauffiert sich immer noch über Daniels Beleidigungen: "Wenn du jemanden hinterrücks als 'Affe' bezeichnen kannst, das aber nicht ins Gesicht sagen kannst, dann besitzt du keine Eier. Das ist in drei Folgen passiert. Ich hab nie hinter deinem Rücken gereden", klagt er den Blondschopf an. Der lässt die Worte nicht auf sich sitzen und kontert: "Er hat sich ja auch selbst oft als Gorilla bezeichnet. Du hast in jeder Folge hinter meinem Rücken geredet, du hast mich, mein Land und meinen Dialekt in den Dreck gezogen!"

Doch nicht nur zwischen Daniel und Oggy kam es in der Rosenstaffel zum Zoff – etliche andere Boys zickten sich zudem an. Der Österreicher hat auch eine Erklärung dafür parat: "Es kommen viele Charaktere aufeinander, und da gibt es dann natürlich auch Streit."

TVNOW Daniel Chytra, Bachelorette-Kandidat 2019

YouTube / Oggy Baam Oggy Batar mit kürzerem Bart

Instagram / daniel_chytra Daniel Chytra, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat 2019

