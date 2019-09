Dieses Event sorgte mit Sicherheit für Schnappatmung! Vergangenen Dienstag wurden in London die GQ Men Of The Year Awards verliehen – und natürlich war zu diesem Anlass auch die Crème de la Crème Hollywoods auf dem roten Teppich vertreten. Eigentlich sollten an diesem Abend die Männer im Mittelpunkt stehen, doch in Sachen Outfits stahlen ihnen die Damen eindeutig die Show. Von sexy bis elegant-klassisch präsentierten sich alle von ihren Schokoladenseiten: Promiflash zeigt euch die schönsten Looks.

Nicole Kidman (52) war in ihrem gelben Abendkleid ein absoluter Blickfang. Die figurbetonte Robe des Designerlabels Ralph & Russo hatte einen Stehkragen und war über und über mit Paisley-Mustern verziert. Popsängerin Kylie Minogue (51) entschied sich für ein mintfarbenes One-Shoulder-Dress mit Glitzerapplikationen. Auch "Maleficent"-Star Elle Fanning sorgte für Blitzlichtgewitter. Sie flanierte in einem schulterfreien Kleid von Dolce & Gabbana über den Red Carpet. Die applizierten Blumen verliehen dem Ouftit einen verspielten Touch, der durch den schwarzen, transparenten Stoff dennoch heiß wirkte. Doch unangefochtene Queen of Sexappeal dieses Abends war Rita Ora (28). Sie trug eine Kombination aus BH, Rock und Strapsen, die eher an Dessous als an Abendgarderobe erinnerte. Die Topmodels Winnie Harlow (25) und Naomi Campbell (49) wählten einen deutlich androgyneren Style: Winnie trug einen engen, schwarzen Hosenanzug, während Naomi sich in einem eleganten Look, bestehend aus Hose und Mantel, zeigte.

Der Großteil der Männer setzte auf Nummer sicher und erschien im klassischen Smoking. David (44) und Brooklyn Beckham (20) präsentierten sich im Partnerlook und sogar Victoria (45) passte sich ihren Männern an: Sie wählte ein weißes Ensemble aus Hose und Oversize-Blazer. James Middleton (32) bewies ein wenig mehr modischen Wagemut und entschied sich für einen rotes Samtjackett. Auch Musiker Iggy Pop tanzte mit seinem Outfit ein wenig aus der Reihe. Unter seinem blauen Sakko trug er ein transparentes Shirt. Dazu kombinierte der Sänger eine coole Sonnenbrille.

Getty Images Nicole Kidman bei einer Preisverleihung in London

Getty Images Kylie Minogue bei den GQ Men Of The Year Awards 2019 in London

Fred Duval/MEGA Elle Fanning bei einem Event in London

Getty Images Sängerin Rita Ora im September 2019

Getty Images Topmodel Winnie Harlow, September 2019

Getty Images Naomi Campbell, Model

Fred Duval/MEGA David und Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn

Grant Buchanan / SplashNews.com James Middleton bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Getty Images Iggy Pop, US-amerikanischer Sänger



