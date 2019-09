Er hat "Ja" gesagt: Schauspieler Aksel Hennie (43) hat seine große Liebe geheiratet! Die Glückliche an der Seite des norwegischen Leinwandhelden, der unter anderem aus dem Blockbuster "Der Marsianer" mit Matt Damon (48) bekannt ist, ist Squash-Spielerin Karoline Hegbom. Die beiden trennt zwar ein Altersunterschied von 16 Jahren, doch das tut ihrer Liebe keinen Abbruch: Die zwei Turteltauben haben sich am Freitag in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben!

Laut Daily Mail fand die Trauung in der sizilianischen Stadt Taormina statt. Nach dem Jawort soll das Brautpaar mit seiner Familie und seinen Freunden in einem Schloss gefeiert haben, das zwanzig Minuten von dem Ort entfernt ist. Für ihren großen Tag warfen sich Braut und Bräutigam natürlich besonders in Schale: Die Blondine trug ein schulterfreies, fließendes, elfenbeinfarbenes Kleid mit einer gestickten Blattverzierung. Ihre Locken wurden für den Anlass zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Ihr Mr. Right machte in einem schwarzen Blazer und einer dazu passenden Hose eine gute Figur. Dazu kombinierte er ein weißes Hemd und eine schwarze Fliege.

Vor einigen Jahren wurde Aksel eine Affäre mit Sängerin Kylie Minogue (51) angedichtet. Nach der Premiere von "Hercules", die 2014 in Berlin stattfand, sollen der Schauspieler und der Popstar mehrfach zusammen gesichtet worden sein. So sollen sie sich zum Beispiel in einem Luxushotel getroffen haben.

Getty Images Aksel Hennie, Schauspieler

Anzeige

Jochen Zick / ActionPress Aksel Hennie bei der Premiere von "Hercules" in Berlin, August 2014

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Der Cast von "Der Marsianer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de