Was beim Burning Man passiert, bleibt beim Burning Man, oder? In den Zeiten des Internets leider nicht! Denn selbst wenn es bei dem ikonischen Festival in der Black-Rock-Wüste von Nevada keinen Empfang gibt, landen Videos und Fotos von dem Event spätestens, wenn alle wieder zu Hause sind, im Netz. Das musste DJ Flume (27) jetzt am eigenen Leib erfahren: Denn ein pikantes Video von seinem Auftritt macht gerade auf Social Media die Runde.

Auf der Bühne des Burning Man Festival hat es sich der Musiker nicht nehmen lassen, ganz direkt auf ein provokantes Schild von einem Fan zu reagieren. Darauf stand doch tatsächlich "Does Flume even eat ass?" (zu Deutsch: "Leckt Flume auch Ärsche?"), eine Anspielung auf eine gängige Oralsex-Praktik, auf die auch Rap-Stars wie Nicki Minaj (36) immer wieder Bezug nehmen. Die Antwort: Ja, er tut es. Denn während seines DJ-Sets praktizierte er für einige Sekunden Oralsex an seiner Freundin Paige Elkington.

Interessanterweise war es auch Paige selbst, die das Material von dem Vorfall als Erste im Internet veröffentlichte. Sie packte das Fan-Video von dem kurzen Intermezzo in ihre Instagram-Story und schrieb dazu: "Tut mir leid, Mom." Kurz darauf löschte sie den Clip. Auch er veröffentlichte ein Pic mit einem Pfirsich und den Worten: "Tut mit leid, Mom."

