Gerechtfertigter Ärger? Die Travel-Influencerin Martina Saravia aus Argentinien hat über 314.000 Follower auf Instagram. Allein in den vergangenen Tagen sind einige dazugekommen. Allerdings nicht, weil ihre letzten Reise-Impressionen so spektakulär aussahen, sondern weil das Hobby-Model einen Shitstorm auf sich gezogen hat: Usern fiel auf, dass die Beauty auf mehreren ihrer Fotos den Bildhintergrund verändert hat: In zahlreiche Schnappschüsse photoshoppte sie die gleiche Wolkenformation hinein – für viele ein absolutes No-Go.

Die Influencerin aus Buenos Aires nutzte dafür laut eigenen Angaben eine Foto-App, um Bilder nachträglich zu bearbeiten, damit sie ihren Ansprüchen gerecht wurden. BuzzFeed News erklärte sie: "Ich habe eine App namens Quickshot benutzt, um die Komposition des Bildes zu verbessern, wenn der Himmel überbelichtet war." Das Programm lässt den Himmel blau erscheinen und Nutzer können sogar Wolken hinzufügen. Weil die Influencerin allerdings immer wieder den gleichen Wolkenfilter benutzte, fiel ihre kleine Schummelei schließlich auf.

"Ich kann nicht glauben, wie weit das gegangen ist", so das Model über den daraufhin folgenden Shitstorm im Netz. Trotzdem sie immer offen damit umgegangen sei, ihre Fotos nachträglich zu bearbeiten, fühlen sich viele Follower nun offenbar betrogen und hinterfragen, wie weit Influencer tatsächlich für Likes gehen dürfen. Wie ihre Follower-Zahlen zeigen, hat der Fail ihrer Berühmtheit aber nicht geschadet.

Instagram / tupisaravia Martina Saravia, Influencerin

Instagram / tupisaravia Martina Saravia, Influencerin

Instagram / tupisaravia Martina Saravia, Influencerin

