Dieses Bild sorgt für Aufsehen! Aktuell zieht Margot Robbie (29) in “Once Upon a Time... in Hollywood” die Zuschauer in ihren Bann. Aber die Schauspielerin kann nicht nur auf der großen Leinwand begeistern: Die Hollywoodschönheit verschlägt auch regelmäßig als Cover-Model ihren Fans den Atem. Das aktuelle Fotoshooting der Australierin führte jetzt allerdings zu einem kleinen Photoshop-Shitstorm: Auf einem Pic sieht es so aus, als würde Margot ein Bein fehlen!

Obwohl der besondere Stil der künstlerischen Aufnahmen für eine Bildstrecke der Vogue Australia auch einfach eine Entscheidung des Fotografen gewesen sein könnte, zeigten sich Margots Instagram-Follower verwirrt von einem Schnappschuss, den sie stolz auf ihrem Kanal teilte. “Margot, vermisst du dein Bein oder ist das einfach nur schlecht mit Photoshop bearbeitet?”, “Wo ist dein anderes Bein?” oder “Grauenhafte Bearbeitung”, waren nur drei der User-Urteile. Eine weitere Followerin appellierte an die 29-Jährige, sich nicht durchs Retuschieren am PC verunstalten zu lassen: “Liebes, du bist großartig wie du bist, lass dich nicht von Photoshop in etwas Unwirkliches verwandeln.” Der Suicide Squad-Star äußerte sich bisher noch nicht zu der Kritik.

Wahrscheinlich ist Margot mit ihrem Kopf auch gerade woanders: “Once Upon a Time... in Hollywood” feierte erst vor Kurzem Premiere. Und auf den Film hat sich die Blondine, die darin Sharon Tate (✝26) spielt, besonders vorbereitet: Sie trug Sharons Original-Ohrringe, wie sie bei einer Pressekonferenz erzählte, bei der auch Promiflash anwesend war.

Jon Kopaloff/Getty Images Schauspielerin Margot Robbie bei den SAG Awards 2019

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

